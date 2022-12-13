  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На матче "Зенита" на "Газпром Арене" 4 марта были полупустые трибуны
Сегодня, 19:55
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На матче "Зенита" на "Газпром Арене" 4 марта были полупустые трибуны

0 0

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Сегодня, 4 марта, прошел 18-й тур чемпионата РПЛ "Зенит" — "Пари НН" на "Газпром Арене". Игру посетили 19,7 тыс. фанатов. Это минимальный показатель для стадиона в рамках турниров России, если не учитывать статистику ковидного периода. Об этом сообщили "Невские Новости".

Напомним, что в прошлом году планировали ввести новое требование для фанатов, которые хотят увидеть матч не онлайн.  Их попросили оформить  Fan ID. Удостоверение болельщика можно создать на Госуслугах. Новое правило вступило в силу 4 марта.

Отметим, что в сегодняшнем матче команда обошла соперника. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Мячи в ворота противника отправили Малком и Ерохин. 

Следующая игра пройдет 12 марта. 

Ранее на Piter.tv: после нападения на 17-летнего подростка во дворе на Большом Сампсониевском завели уголовное дело.

Фото: Piter.tv

 

Теги: газпром арена, зенит, матч зенита с пари нн, рпл, спорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии