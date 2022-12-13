На матче "Зенита" на "Газпром Арене" 4 марта были полупустые трибуны

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Сегодня, 4 марта, прошел 18-й тур чемпионата РПЛ "Зенит" — "Пари НН" на "Газпром Арене". Игру посетили 19,7 тыс. фанатов. Это минимальный показатель для стадиона в рамках турниров России, если не учитывать статистику ковидного периода. Об этом сообщили "Невские Новости".

Напомним, что в прошлом году планировали ввести новое требование для фанатов, которые хотят увидеть матч не онлайн. Их попросили оформить Fan ID. Удостоверение болельщика можно создать на Госуслугах. Новое правило вступило в силу 4 марта.

Отметим, что в сегодняшнем матче команда обошла соперника. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Мячи в ворота противника отправили Малком и Ерохин.

Следующая игра пройдет 12 марта.

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Фото: Piter.tv