После нападения на 17-летнего подростка во дворе на Большом Сампсониевском завели уголовное дело

Бандиты задали политический вопрос юноше, который вышел на улицу, чтобы вынести мусор.

Полицейские завели уголовное дело после нападения злоумышленников на 17-летнего школьника. Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. Неадекваты в масках избили подростка, ударили шокером и залили ему в глаза жидкость из перцового баллончика. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По информации Piter.tv, бандиты задали политический вопрос юноше, который вышел на улицу, чтобы вынести мусор. Не дождавшись ответа, они повалили молодого человека на асфальт и начали бить.

Ученик 11 класса попал в больницу. Его отпустили домой после оказания медпомощи.

Правоохранители разыскивают дебоширов. Сейчас они опрашивают свидетелей.

Ранее на Piter.tv: молодой мужчина в неадекватном состоянии умер в здании рекламного агентства на Харьковской улице.

Фото: Piter.tv