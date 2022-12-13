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После нападения на 17-летнего подростка во дворе на Большом Сампсониевском завели уголовное дело
Сегодня, 18:05
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После нападения на 17-летнего подростка во дворе на Большом Сампсониевском завели уголовное дело

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Бандиты задали политический вопрос юноше, который вышел на улицу, чтобы вынести мусор.

Полицейские завели уголовное дело после нападения злоумышленников на 17-летнего школьника. Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. Неадекваты в масках избили подростка, ударили шокером и залили ему в глаза жидкость из перцового баллончика. Об этом сообщили в  ГСУ СК РФ по Петербургу.

По информации Piter.tv, бандиты задали политический вопрос юноше, который вышел на улицу, чтобы вынести мусор. Не дождавшись ответа, они повалили молодого человека на асфальт и начали бить.

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Ранее на Piter.tv: молодой мужчина в неадекватном состоянии умер в здании рекламного агентства на Харьковской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: большой сампсониевский, мужчины в балаклавах, напали на школьника, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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