"Зенит" получил новую форму от испанского бренда Joma

Экипировка отсылает к образу Петербурга: в 2023 году город отметит 320-летние.

Петербургская футбольная команда "Зенит" получила новую игровую форму от испанского бренда Joma. Об этом сообщили в Telegram-канале "сине-бело-голубых".

Дизайнеры, которые разработали экипировку, отдали дань уважения Северной столице: в 2023 году город отметит свой 320-й день рождения. На принте футболок спереди изображена часть карты города с очертаниями Невы и других рек и каналов. Узоры на рукавах символизируют Финский залив и Ладожское озеро.

Домашняя форма выполнена в традиционных цветах, а гостевая представлена в светлых тонах с золотым воротом. Это символика победы команды в последних четырех сезонах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Ранее Дзюба заявил, что "Зенит" превратился в бразильский клуб.

Видео: Telegram / ФК "Зенит"