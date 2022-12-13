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Дзюба заявил, что "Зенит" превратился в бразильский клуб

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По словам игрока, в российской команде должен быть костяк россиян.

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба рассказал об уходе из "Зенита". Об этом он заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По словам 34-летнего футболиста, петербургский клуб предлагал ему контракт. Он подчеркнул, что у него не осталось никаких обид. Также Дзюба отметил, что в любом случае не хотел оставаться в "Зените".

Понимал, что "Зенит" Санкт-Петербург превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян.

Артем Дзюба, нападающий "Локомотива"

Напомним, Артем Дзюба выступал в "Зените" с 2015-го по 2022 год. В составе сине-бело-голубых футболист стал четырехкратным чемпионом России, обладателем двух Кубков России и четырех Суперкубков России

Ранее Дзюба заявил, что поддерживает Путина.

Видео: YouTube / Nobel

Теги: артем дзюба, фк зенит, фк локомотив
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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