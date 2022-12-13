Дзюба заявил, что поддерживает Путина

Футболист отметил, что поддерживает свою страну и является ее патриотом

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба заявил, что поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

34-летний футболист отметил, что поддерживает свою страну и является ее патриотом. Дзюба подчеркнул, что история все рассудит в дальнейшем.

Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо. Артем Дзюба, нападающий "Локомотива"

Ранее мы сообщали, что в турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами.

Видео: YouTube / Nobel