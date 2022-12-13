В турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталье. В конфликте приняли участие игроки российского "Шинника" и украинского "Миная". Сообщается, что несколько представитель "Миная" подошли к начальнику "Шинника" потребовали от него спеть гимн Украины. Тот предложил решить вопрос на улице. Сотрудникам отеля пришлось вмешаться в конфликт.
Через некоторое время несколько игроков "Миная" избили в лифте футболиста "Шинника". Позже в драке приняли участие остальные футболисты обеих команд. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
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Видео: Telegram / Бомбардир
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