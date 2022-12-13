  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:22
125
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами

0 0

Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

В турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталье. В конфликте приняли участие игроки российского "Шинника" и украинского "Миная". Сообщается, что несколько представитель "Миная" подошли к начальнику "Шинника" потребовали от него спеть гимн Украины. Тот предложил решить вопрос на улице. Сотрудникам отеля пришлось вмешаться в конфликт.

Через некоторое время несколько игроков "Миная" избили в лифте футболиста "Шинника". Позже в драке приняли участие остальные футболисты обеих команд. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Ранее мы сообщали, что гол Головина помог "Монако" обыграть "ПСЖ" в чемпионате Франции.

Видео: Telegram / Бомбардир

Теги: драка, отель, турция, фк минай, фк шинник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии