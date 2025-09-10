Росгвардеец в бронежилете снял "кота в сапогах" с фонтана на Среднеохтинском

Администрация района подчеркнула готовность встретиться с создателем оригинального арт-объекта и выяснить мотивацию размещения скульптуры на фонтане.

В Красногвардейском районе Петербурга возле фонтана "Ретвизан" в сквере имени Георга Отса неожиданно появилась необычная фигура кота в сапогах. Происхождение загадочной инсталляции остаётся неизвестным, поэтому на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, проинформировало местное территориальное управление.

Пресс-служба администрации района напоминает, что ранее весной на этой же площадке наблюдалось появление кустарно сделанного изваяния зайцев. Сходство техники изготовления заставляет предположить, что обе композиции принадлежат одной руке мастера, использующего конструкцию фонтана в качестве своеобразного пьедестала.

Для снятия статуи кота понадобилась помощь полицейского в бронежилете. Оказалось, что композиция выполнена из пустотелых форм и отличается свежими материалами: краски и гипсовая смесь сохранили влажную структуру. Проверка подтвердила безопасность произведения искусства, поскольку никаких угроз или подозрительных деталей обнаружено не было.

Администрация района подчеркнула готовность встретиться с создателем оригинального арт-объекта и выяснить мотивацию размещения скульптуры на фонтане, предложив связаться с ними посредством бота @krgv_live_bot.

Фото и видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского