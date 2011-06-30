Фигурка зайцев переехала с фонтана Ретвизан в администрацию Красногвардейского района

Ушастые ждут своего создателя на Среднеохтинском проспекте, 50.

На фонтане Ретвизан на Большой Охте ночью 6 марта появилась скульптура двух зайцев. Объект временно переехал в администрацию Красногвардейского района Петербурга.

Народное творчество ожидает своего создателя на Среднеохтинском проспекте, 50. В районной администрации хотят познакомиться с автором работы и понять ее замысел. Если вы сделали фигурку, напишите в чат-бот в Telegram @krgv_live_bot.

Ранее мы рассказывали о том, что с моста на Обводном канале убрали фигурку грустного человека.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района