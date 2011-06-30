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Фигурка зайцев переехала с фонтана Ретвизан в администрацию Красногвардейского района
Сегодня, 15:43
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Фигурка зайцев переехала с фонтана Ретвизан в администрацию Красногвардейского района

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Ушастые ждут своего создателя на Среднеохтинском проспекте, 50.

На фонтане Ретвизан на Большой Охте ночью 6 марта появилась скульптура двух зайцев. Объект временно переехал в администрацию Красногвардейского района Петербурга. 

Народное творчество ожидает своего создателя на Среднеохтинском проспекте, 50. В районной администрации хотят познакомиться с автором работы и понять ее замысел. Если вы сделали фигурку, напишите в чат-бот в Telegram @krgv_live_bot. 

Ранее мы рассказывали о том, что с моста на Обводном канале убрали фигурку грустного человека. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

Теги: красногвардейский район, скульптура, фонтан ретвизан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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