С моста на Обводном канале убрали фигурку грустного человека

Неизвестный автор скульптуры не согласовал ее установку.

На историческом ограждении набережной Обводного канала недавно появилась фигурка грустного человечка под зонтом. "Металлическая кукла" переехала в Красногвардейский район, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Через электронную приемную поступила жалоба на незаконную установку фигурки, которая имеет выступы, "способные сработать как острые металлические ножи". Неизвестный автор скульптуры не согласовал ее установку, поэтому сотрудники "Мостотреста" сняли человечка с перил и приютили на Индустриальном проспекте.

Мы же напоминаем, что самовольно дополнять исторические ограждения мостов и набережных даже такими милыми скульптурами нельзя. Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы рассказывали о том, что в Павловском парке мраморную скульптуру начали закрывать на зимний сезон.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"