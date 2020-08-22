На Тореза росгвардейцы задержали нетрезвого водителя каршеринга

Сотрудники Росгвардии задержали и передали задержанного наряду ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы задержали нетрезвого водителя каршеринга. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 3 сентября к сотрудникам Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования, обратился владелец машины Mercedes. Он сообщил о том, что незадолго до этого водитель каршеринга Chery подрезал его на дороге, после чего продолжил движение, постоянно виляя из стороны в сторону. По его словам, арендатор иномарки, который, вероятно, находится в состоянии опьянения, заехал во двор жилого дома на проспекте Тореза.

Росгвардейцы направились по указанному адресу. Вскоре наряд вневедомственной охраны обнаружил разыскиваемое транспортное средство, в салоне которого находился 46-летний водитель, имевший внешние признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии задержали и передали задержанного наряду ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Дальневосточном под колеса каршеринга попал пешеход.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО