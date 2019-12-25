  1. Главная
На Дальневосточном под колеса каршеринга попал пешеход
Сегодня, 10:47
Мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские Невского района проводят проверку по факту аварии на Дальневосточном проспекте. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 3 сентября возле дома 14 23-летний водитель каршеринга Chery совершил наезд на 39-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

Пострадавшего увезли в городскую больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: водитель Hyundai сбил шестиклассника на Петергофском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

