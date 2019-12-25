На Дальневосточном под колеса каршеринга попал пешеход

Мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские Невского района проводят проверку по факту аварии на Дальневосточном проспекте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 3 сентября возле дома 14 23-летний водитель каршеринга Chery совершил наезд на 39-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего увезли в городскую больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Фото: Piter.TV