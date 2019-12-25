  1. Главная
Водитель Hyundai сбил шестиклассника на Петергофском шоссе
Сегодня, 9:57
Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Hyundai сбил шестиклассника на Петергофском шоссе

В результате аварии подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Красносельского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 3 сентября напротив дома 5к1 по Петергофскому шоссе 56-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 12-летнего шестиклассника, пересекавшего проезжую часть слева направо. Взрослые мальчика не сопровождали. 

В результате аварии подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: дорожный конфликт с применением биты произошел на Дачном проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

