Водитель Hyundai сбил шестиклассника на Петергофском шоссе

Правоохранители Красносельского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 3 сентября напротив дома 5к1 по Петергофскому шоссе 56-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 12-летнего шестиклассника, пересекавшего проезжую часть слева направо. Взрослые мальчика не сопровождали.

В результате аварии подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

