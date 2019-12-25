Силовик рассказал о ходе операции в Екатеринбурге.

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина. Ролик с заявлением представители закона опубликован в Telegram-аккаунте "LIFE SHOT". Мужчина рассказал о том, зачем от атаковал 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова. Напомним, что в результате операции подозреваемого убили.

Представитель Росгвардии объяснил, что силовики пытались наладить контакт с жертвой. Они общались с ним через закрытые двери квартиры. Жилец не отвечал силовикам, хотя в помещении слышались шаги. Когда дверь открылась, Таушанков стоял с ножом в руках.

В правой руке я заметил у него нож кухонный, в левой руке находился газовый баллончик. Я выкрикнул Владимиру, чтобы он оставался на месте, бросил нож, бросил газовый баллончик Росгвардеец

Герой событий рассказал, что Таушанков распылил ему в глаза содержимое газового баллончика. На остальных силовиков подозреваемый направил предмет, который напоминал автомат. По словам рассказчика, россиянин угрожал Росгвардии и вел себя агрессивно.

Росгвардия задержала пьяного петербуржца, угрожавшего прохожим ножом.