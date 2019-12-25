В Екатеринбурге во время штурма квартиры убит 27-летний мужчина, укравший 4 рулона обоев

Мужчина угрожал ножом прохожим, во время штурма брызнул из баллончика полицейскому.

В Екатеринбурге во время штурма квартиры 3мя выстрелами убит 27-летний парень, укравший в магазине 4 рулона обоев.

Жуткий случай потряс жителей Екатеринбурга. Как удалось выяснить, вечером 31 мая 27-летний мужчина, по словам очевидцев агрессивно настроенный, вынес из магазина 4 рулона обоев стоимостью 8 тысяч рублей. Его преследовали до дома работники магазина, которым он якобы угрожал ножом. После он заперся в своей квартире.

Приехавший на место полицейский пытался допросить мужчину, но тот распылил ему в лицо газ из баллончика. На место проживания парня был вызван отряд СОБРа. При штурме квартиры мужчина, укравший обои, был убит 3мя выстрелами. В квартире во время штурма находился отец – инвалид парня. По словам отца, его сын был безобидный и неплохо зарабатывал.

В полиции по некоторым данным проходит проверка в правомерности применения оружия и штурма квартиры, сообщает Лента.ру.

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Фото:Piter.TV