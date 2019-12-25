Росгвардия задержала пьяного петербуржца, угрожавшего прохожим ножом

Мужчина пообещал расправу мужчине с девушкой, которые не дали ему прикурить.

В минувшую среду, 20 мая, бойцы Росгвардии поймали нетрезвого петербуржца, испугавшего прохожих на Варшавской улице. Как сообщили в пресс-службе УВО, инцидент произошел около 11 вечера.

Как выяснилось, сильно пьяный мужчина подошел к идущей по Варшавской паре и попросил прикурить. Мужчина и девушка отказали незнакомцу в просьбе, на что тот вынул из кармана нож и стал угрожать молодым людям расправой. Пытавшийся защитить себя и девушку мужчина распылил в лицо злоумышленнику перцовый газ из баллончика, после чего обратился в полицию. На место незамедлительно прибыли бойцы Росгвардии, задержанного ранее судимого пьяницу доставили в полицейский отдел. Нод изъяли.

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