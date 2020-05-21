Полиция задержала стрелка, ранившего оппонента в голову в ресторане на Доблести

Мужчины внезапно поссорились, а удар рукояткой пистолета оказался "взрывным".

Ночью 21 мая в полицию Красносельского района сообщили о стрельбе в ресторане на улице Доблести, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Прибывшая на место полиция выяснила, что в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры между двумя мужчинами один из них ударил оппонента рукояткой пистолета по голове, из-за чего оружие непроизвольно выстрелило. 36-летний пострадавший получил касательное ранение головы.

Как позднее сообщили полиции в больнице, жителя Гатчинского района госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, в состоянии средней степени тяжести. После оказания помощи пострадавшего направили на амбулаторное лечение. Подозреваемого в стрельбе задержали в скором времени на улице Маршала Захарова, им оказался 30-летний уроженец Дагестана.

Возбужденное уголовное дело о хулиганстве перевели в дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД