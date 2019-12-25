В Петербурге задержали узбека, сломавшего челюсть и проткнувшего живот своему земляку

Мужчина стал фигурантом дела о покушении на убийство.

В Петербурге 18 мая задержали уроженца Узбекистана, подозреваемого в жестокой расправе над своим земляком. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Днем в понедельник в полицию позвонила петербурженка, заметившая избитого человека у дома №44 по проспекту Маршала Блюхера. Приехавшие на место стражи порядка и медики выяснили, что 33-летний узбек получил перелом челюсти, ушиб мозга, ранение брюшной полости с повреждением селезенки. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали, а по подозрению в преступлении задержали его соотечественника, 20-летнего безработного молодого человека.

В среду, 20 мая, в следственном комитете Петербурга возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следствие предполагает, что между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Молодой узбек надеялся убить земляка, поэтому пустил в ход кулаки и нож, после чего скрылся с места происшествия.

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Фото: Piter.TV