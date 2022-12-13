Рон Десантис объявил об участии в выборах президента

Губернатор Флориды выдвинул свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил о своем намерении участвовать в выборах президента США, которые состоятся в 2024 году. В среду 24 мая 44-летний политик подал соответствующие документы для признания его кандидатом. Он будет бороться за выдвижение на пост главы государства вместе с бывшим лидером Белого дома Дональдом Трампом. По мнению многих местных аналитиков, именно Рон Десантис в настоящее время сейчас является основным оппонентом Трампа среди сторонников Республиканской партии США.

Я, Рон Десантис, и я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки видеообращение политика

Напомним, что президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Клинтон: победа Трампа на выборах положит конец Украине и демократии в США.

Клинтон: победа Трампа на выборах положит конец Украине и демократии в США.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX