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Роль Мисс Марвел на Disney+ исполнит мусульманка
Сегодня, 9:53
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Alena_Zinovieva

Роль Мисс Марвел на Disney+ исполнит мусульманка

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Эта роль станет для актрисы дебютной.

Компания Disney определилась с выбором актрисы на роль Мисс Марвел в одноименном сериале. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что в Marvel не хотели менять типаж героини комиксов. Они долгое время искали подходящую кандидатуру. И вот, роль пакистанской 16-летней Камалы Хан (Мисс Марвел) сыграет 18-летняя Иман Веллани. Ранее девушка не работала актрисой, и эта роль станет для нее дебютной.

В своем Instagram Иман написала: "Безмолвна и взволнованна! Пожелайте мне удачи".

Согласно комиксам, Мисс Марвел живет в Джерси и грезит супергероями, в частности, Капитаном Марвелом. Ее собственная сила заключается в способности менять размер и форму своего тела.

Сериал выйдет на Disney+ в 2021-2022 году. Шоураннером проекта выступит Биша К.Али ("Половое воспитание").

Ранее мы писали, что в новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка.

Фото: Marvel Comics, социальные сети

Теги: disney, иман веллани, мисс марвел
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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