Роль Мисс Марвел на Disney+ исполнит мусульманка

Компания Disney определилась с выбором актрисы на роль Мисс Марвел в одноименном сериале. Об этом сообщает издание Variety.
Отмечается, что в Marvel не хотели менять типаж героини комиксов. Они долгое время искали подходящую кандидатуру. И вот, роль пакистанской 16-летней Камалы Хан (Мисс Марвел) сыграет 18-летняя Иман Веллани. Ранее девушка не работала актрисой, и эта роль станет для нее дебютной.
В своем Instagram Иман написала: "Безмолвна и взволнованна! Пожелайте мне удачи".
Согласно комиксам, Мисс Марвел живет в Джерси и грезит супергероями, в частности, Капитаном Марвелом. Ее собственная сила заключается в способности менять размер и форму своего тела.
Сериал выйдет на Disney+ в 2021-2022 году. Шоураннером проекта выступит Биша К.Али ("Половое воспитание").
Ранее мы писали, что в новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка.
Фото: Marvel Comics, социальные сети
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