В новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка

Роль получила актриса Яра Шахиди.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что В экранизации диснеевского мультфильма "Питер Пэн" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка Яра Шахиди. Об этом актриса сообщила на своей страничке в Instagram.

Спасибо тебе за всю эту любовь. Это, действительно, так много значит для меня, что я с нетерпением жду этого приключения! Яра Шахиди

Шахиди присоединится к Джуду Лоу, который появится на экране в образе Капитана Крюка. Также в фильме играют Александр Молони и Эвер Андерсон. Они утверждены на ключевые роли Питера и Венди соответственно.

Режиссером проекта выступит Дэвид Лоури.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер финальных эпизодов "Сверхъестественного".

Фото:yarashahidi/instagram