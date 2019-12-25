В новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что В экранизации диснеевского мультфильма "Питер Пэн" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка Яра Шахиди. Об этом актриса сообщила на своей страничке в Instagram.
Спасибо тебе за всю эту любовь. Это, действительно, так много значит для меня, что я с нетерпением жду этого приключения!
Яра Шахиди
Шахиди присоединится к Джуду Лоу, который появится на экране в образе Капитана Крюка. Также в фильме играют Александр Молони и Эвер Андерсон. Они утверждены на ключевые роли Питера и Венди соответственно.
Режиссером проекта выступит Дэвид Лоури.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер финальных эпизодов "Сверхъестественного".
Фото:yarashahidi/instagram
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