Опубликован тизер финальных эпизодов "Сверхъестественного"

Премьера финала состоится 19 ноября.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в сети появился тизер финальных эпизодов "Сверхъестественного". Ролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.

Напомним, что съемки двух последних эпизодов сериала были заморожены из-за пандемии коронавируса. Их производство закончили в сентябре.

Премьера финала ожидается 19 ноября.

Напомним, что сериал "Сверхъествественное" выходит с 2005 года. В сюжете история двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления.

Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное.

Видео:The CW Network/YT