Рогозин верит в то, что американцы высаживались на Луну

Глава "Роскосмоса" дал интервью в программе "Вечерний Ургант".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин разделяет радость от успешных запусков космических кораблей коллегами из Вашингтона. Генеральный директор государственной корпорации сообщил в интервью Ивану Урганту на Первом канале о том, что он верит в то, что американские астронавты действительно высаживались на Луну.

И только сейчас, в этом году, полетит наш посадочный аппарат на Южный полюс. В 2024 году мы отправляем орбитальный аппарат вокруг Луны. В 2025 году мы посадим тяжелую исследовательскую платформу тоже на Южном полюсе, и больше, больше. 2028-2030 год - мы реализуем уже пилотируемые полеты на Луну. В следующем, 2022 году, мы отправляем на Марс миссию, называется "ЭкзоМарс" Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что Россия отправляла к естественному спутнику Земли космические аппараты еще 45 лет назад. В частности речь идет о луноходах. Специалист уверен, что американские коллеги уже ступили на Луну в 60-ых годах прошлого века. Он ответил на вопрос о том, почему иностранцы до сих пор не вернулись на это небесное тело. По словам Рогозина, этот проект обошелся США слишком дорого, поэтому и пришлось отказаться от развития программы. Спикер заметил, что как только прерывается миссия и пилотируемые полеты, "дальше вы костей не соберете". Эта ситуация связана с тем, что из отрасли уходят те люди, которые являлись создателями передовых технологий.

Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США.

Фото: ТАСС