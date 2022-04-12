Рогозин: реальным стремлением Маска является власть

Глава "Роскосмоса" рассказал о настоящих планах американского бизнесмена по "захвату мира".

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что реальным стремлением американского предпринимателя Илона Маска является власть, а не покорение планет Солнечной системы. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Спикер уточнил, что бизнесмен надеется за счет формирования собственной информационной империи "овладеть думами" людей на Западе.

Эти СМИ будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она - вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Генеральный директор "Роскосмоса" полагает, что у Маска есть реальный шанс осуществить свои планы, даже не будучи президентом США, но становясь фактическим лидером общественного мнения на Западе. При этом Рогозин считает словесной чепухой заявления оппонента о покорении Марса и других сопутствующих вещах. По мнению чиновника, эти высказывания призваны поддержать пропагандистский эффект необычного "гомо сапиенса 2.0" или "провидца-мессии".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости