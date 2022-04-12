Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков

Российские космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики. Сейчас Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков находятся на территории Международной космической станции. Они напомнили о том, что праздник отмечается в память

полета в космос первого человека — гражданина Советского Союза Юрия Гагарина. Он отправился на околоземную орбиту 12 апреля 1961 года. Ролик с МКС разместил в социальных сетях "Роскосмос".

Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник. Олег Артемьев, космонавт

Его коллега Денис Матвеев добавил, что полет Юрия Гагарина стал вершиной самоотверженного труда для многих специалистов, а также рабочих инженеров и конструкторов.

Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС.

Фото и видео: "Роскосмос"