Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС

Глава "Роскосмоса" сообщил, что Москва выполняет важные задачи в рамках космического проекта.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал выполнить международные обязательства России по МКС. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". По словам эксперта, условия по орбитальной станции будут соблюдены даже в том случае, если Москва примет решение не продолжать дальнейшее сотрудничество на объекте после 2024 года.

Очевидно, что речь не может идти о каком-то демарше и быстром бегстве России с МКС, у нас есть свои международные обязательства…Над Землей летает 500-тонная конструкция, и во многом от нас зависит, чтобы она неожиданно не приземлилась на Париж или Лондон. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

Эксперт напомнил прессе о том, что от России в проекте Международной космической станции зависит очень многое. В частности, речь идет о доставке топлива, поддержании заданной орбиты, уводе орбитальной станции от опасных сближений с космическим мусором. При этом понижение орбиты МКС не может быть быстрым процессом, а подготовка к затоплению объекта в указанном участке Мирового океана потребует значительного времени и подготовки.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости