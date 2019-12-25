Космонавт Дубров рассказал о реабилитации после почти годового полета

Петр Дубов заявил, что организм восстанавливается после 355 дней на МКС.

Российский космонавт Петр Дубров рассказал о реабилитации после почти годового полета на Международной космической станции. Мужчина провел на околоземной орбите 355 суток. Он подчеркнул, что в настоящее время его организма достаточно быстро привыкает к гравитации Земли. Такими сведениями эксперт поделился во время брифинга в пресс-центре ТАСС. В мероприятии приняли участии сотрудники "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов.

Быстро вспоминает все особенности. Достаточно уверенно хожу, передвигаюсь. Конечно, остались какие-то эффекты, вестибулярный аппарат не до конца адаптировался, достаточно серьезные эффекты, связанные с кровеносной системой. Петр Дубов, космонавт

Космонавт заметил, что за состоянием его организма в настоящее время следят врачи. Реабилитация проходит на физической кафедре ЦПК. Петр Дубров в рамках реабилитационной программы ходит в бассейн, на массаж.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС