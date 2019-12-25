Космонавт Шкаплеров рассказал о посадке "Союза МС-19"

Космический корабль несколько раз перевернулся на Земле.

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал журналистам о том, что посадка спускаемого отечественного аппарата "Союз МС-19", которая произошла 30 марта, не была мягкой для экипажа. Соответствующее заявление эксперт сделал на пресс-конференции с журналистами ТАСС при участии "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов.

Она не была мягкой, такая же жесткая, как и все остальные.

Антон Шкаплеров, космонавт

Эксперт заметил, что из-за сильных порывов ветра спускаемый космический аппарат сделал "несколько кульбитов" по поверхности планеты уже после приземления. Шкаплеров считает, что при этом удар о землю был ощутимый. Внутри кабины находился его коллега Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.

В NASA заявили о прогрессе в работе с "Роскосмосом" по продлению работы МКС до 2030 года.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

