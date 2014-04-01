Кэти Людер надеется на реализацию перекрестных полетов с Россией.

В NASA заявили о прогрессе в работе с Роскосмосом по продлению работы МКС до 2030 года. Соответствующее заявление в рамках виртуальной пресс-конференции сделала начальник программы пилотируемых полетов NASA (Национального аэрокосмического агентства по исследованию космоса) Кэти Людерс. По мнению специалиста, фиксируется прогресс во взаимодействии с международными партнерами по проекту Международной космической станции. В США надеются, что функционирование орбитальной станции будет продолжено.

С нашими международными партнерами, включая "Роскосмос", мы достигаем прогресса в продлении работы станции до 2030 года. Кэти Людерс, представитель NASA

Эксперт пояснила журналистам, что NASA осознает важность совместной работы с "Роскосмосом" несмотря на текущее положение дел в отношениях между российской стороной и Белым домом. Она уточнила, что некоторые из сотрудников на протяжении не одного десятилетия сотрудничают по проектам, а также обеспечивают существование безопасной локации в космосе, в котором можно заниматься научными исследованиями. При этом в NASA пока не получили от России документов, необходимых для реализации соглашения о перекрестных полетах к МКС. Ранее стороны планировали, что программа перекрестных полетов России и США к МКС стартует осенью 2022 года.

NASA поблагодарило "Роскосмос" за возвращение на землю американского астронавта.

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