Рогозин обвинил США в подрыве коммерческой космонавтики

По его словам, Россия теряет большое количество заказов из-за американских ограничений.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" заявил, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают рынок свободных космических запусков. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его словам, РФ теряет большое количество заказов из-за американских ограничений.

Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций <…> мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Он добавил, что в 2023 году со стороны Соединенных Штатов вступает в силу запрет, согласно которому российские ракеты не смогут отправиться в космос, если на борту присутствуют комплектующие, изготовленные в США. По словам Рогозина, де-факто это уже происходит на практике.

Глава госкорпорации отметил, некоторые страны в настоящее время готовы и считают необходимым сотрудничество с "Роскосмосом".

Ранее Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2".

Видео: Youtube / Соловьев Live