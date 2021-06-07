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Рогозин: "Роскосмос" не может запустить ряд спутников из-за санкций

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Ограничениями запрещены поставки необходимой микроэлектроники для российских аппаратов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что государственная корпорация не сможет запустить на орбиту некоторые спутники из-за санкций. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в Государственной Думе.

Он подчеркнул, что данные ограничения касаются поставок в РФ необходимой микроэлектроники.

Стоят космические аппараты, практически собранные, но в одном-другом-третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке.

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

Он отметил, что в настоящее время государственная корпорация развернула деятельность по производству необходимых компонентов, которые невозможно заполучить из-за санкций. По словам Рогозина, за последние три года данное производство увеличилось в 2,5 раза.

Ранее Рогозин назвал условие, при котором РФ останется в проекте МКС.

Видео: Youtube/Roscosmos Media

Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, российские спутники, санкции
Категории: Новости России, Лента новостей,

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