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Рогозин рассказал о статусе журналиста Сафронова в "Роскосмосе"
Сегодня, 17:15
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Рогозин рассказал о статусе журналиста Сафронова в "Роскосмосе"

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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов по-прежнему является сотрудником госкорпорации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ-2021 заявил, что обвиняемый в госизмене журналист, советник главы корпорации Иван Сафронов по-прежнему является их сотрудником.

Сафронов будет сотрудником до тех пор, "пока не произойдут какие-то изменения в его судьбе по решению суда", уточнил Рогозин.

Он добавил, что сейчас необходимо быть максимально аккуратными и не вмешиваться в судебный процесс.

Напомним, Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. В его отношении ведется уголовное дело по статье за государственную измену. В ФСБ полагают, что Сафронов в 2012 году был завербован чешскими спецслужбами для передачи сведений о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также о деятельности России на Ближнем Востоке. 

Мосгорсуд оставил в СИЗО Ивана Сафронова до 7 июля

Фото: pixabay.com

Теги: рогозин, сафронов
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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