Мосгорсуд оставил в СИЗО Ивана Сафронова

Он арестован до 7 июля.

Московский городской суд оставил в силе решение о сроке ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее защита подала апелляцию по поводу продления срока ареста Сафронова. Само заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия грифа "секретно" на некоторых материалах уголовного дела.

Постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока ареста в отношении Сафронова оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения. источник ТАСС в суде

В апреле текущего года суд продлил Сафронову арест до 7 июля.

Напомним, Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. В его отношении ведется уголовное дело по статье за государственную измену. Обвиняемый вину не признает. В ФСБ полагают, что Сафронов в 2012 году был завербован чешскими спецслужбами для передачи сведений о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также о деятельность России на Ближнем Востоке. В ФСБ полагают, что конечным получателем секретных данных были США.

Ранее мы сообщали, что против Навального возбудили дело об оскорблении судьи.

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