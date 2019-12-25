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В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, которые обокрали 14 квартир за месяц
Сегодня, 9:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, которые обокрали 14 квартир за месяц

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Грабители проникали в квартиры потерпевших, используя отмычки.

В Петербурге будут судить двух местных жителей, подозреваемых в серийном ограблении квартир. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в августе прошлого года мужчины обокрали 14 квартир в Петербурге. Грабители проникали в жилые помещения, используя отмычки.

Добычей злоумышленников стала компьютерная техника, драгоценности и деньги. Общий ущерб от их деятельности превысил 1,7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее мы писали, что банда мошенников украла у пенсионеров из Петербурга и Тамбова миллион рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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