В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, которые обокрали 14 квартир за месяц

Грабители проникали в квартиры потерпевших, используя отмычки.

В Петербурге будут судить двух местных жителей, подозреваемых в серийном ограблении квартир. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в августе прошлого года мужчины обокрали 14 квартир в Петербурге. Грабители проникали в жилые помещения, используя отмычки.

Добычей злоумышленников стала компьютерная техника, драгоценности и деньги. Общий ущерб от их деятельности превысил 1,7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее мы писали, что банда мошенников украла у пенсионеров из Петербурга и Тамбова миллион рублей.

Фото: Piter.TV