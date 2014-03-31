Банда мошенников украла у пенсионеров из Петербурга и Тамбова миллион рублей

Подозреваемые обещали старикам оформить несуществующие льготы.

Петербургские правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества. Под подозрение попали восемь человек, которые обманным путем крали у пенсионеров деньги. Их задержали во время обысков в Петербурге и Тамбове. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Жертвами мошенников стали социально незащищенные пенсионеры. По версии следствия, преступники орудовали в 2020-2021 гг. Они рассказывали пожилым людям о праве на увеличение пенсии, социальных выплат и других льгот. Для убедительности подозреваемые заключали с потерпевшими договоры на различные суммы.

Среди потерпевших оказался житель блокадного Ленинграда. Злоумышленники оформили ему несуществующую льготу в виде загородного участка.

Всего на удочку мошенников попались 20 человек. В общей сложности они отдали около 1 млн рублей.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

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Фото: Piter.TV