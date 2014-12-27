В Петербурге осудят банду автоподставщиков

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Главное следственное управление ГУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении группы автоподставщиков, которые устраивали фейковые дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу, 21 мая.

Выяснилось, что банда преступников была организована 42-летним жителем города Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти осенью 2019 года. Известно, что мужчина и ранее находился в розыске за подобные аферы во Владимирской области. Он разработал схему, в которой они "бросались" под машины, а затем представлялись пострадавшими полковниками полиции с разбитыми часами известных брендов. После чего договаривались с потерпевшими о решении инцидента без сотрудников ГИБДД.

На данный момент есть шесть пострадавших, которые попались на уловки злоумышленников. В основном это мужчины старше 45 лет, которые имеют дорогие автомобили. Одним из потерпевших стал главный редактор местной радиостанции и владелец Mercedes.

За время своей преступной деятельности им удалось заработать более 9 млн. рублей.

Часть денежных средств выплачивалась в качестве "гонорара" согласно отведенным ролям, другая же тратилась на нужды организованной группы. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, фигурантами уголовного дела стали четыре гражданина. Прокуратура уже предъявила им обвинение, которое будет направлено в Выборгский районный суд Петербурга. Известно, что им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что УСБ доложило начальнику полицейского главка о тонированных автомобилях инспекторов ГИБДД в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти