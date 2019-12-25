УСБ доложило начальнику полицейского главка о тонированных автомобилях инспекторов ГИБДД в Петербурге

Отмечается, что с 28 апреля по 12 мая вопросы возникли к 14 водителям Петербурга и Ленобласти.

УСБ (Управление собственной безопасностью) доложили начальнику полицейского главка, как инспекторы ГИБДД соблюдают правила тонировки автомобилей, и следят ли за этим в городе и области. Об этом сообщает интернет-издание 47news.

Так, в начале прошлой недели руководитель Управления собственной безопасности Алексей Васильев представил начальнику полицейского главка Роману Плугину рапорт. В нём Васильев подробно описал результаты проверки норм тонировки на автомобилях сотрудников ГИБДД и петербуржцев.

Известно, что с 28 апреля по 12 мая вопросы возникли к 14 водителям Петербурга и Ленобласти. К тому же, семь полицейских были предупреждены. Также были составлены административные протоколы и приказы о неполном служебном соответствии.

Плугин особенно заинтересовался случаем, который произошёл на Парашютной улице вечером 29 апреля. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes с московскими номерами и тонированными стёклами. Однако после беседы сотрудники отпустили водителя машины без составленного протокола.

Так, сотрудники ГИБДД, которые пропустили тонированные машины, были наказаны строгими предупреждениями.

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