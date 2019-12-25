Рогозин опроверг взлом хакерами контрольного центра "Роскосмоса"

Глава Роскосмоса заверил, что каналы управления космической отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС защищены и изолированы от киберпреступников.

Российские центры управления работают в штатном режиме. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он назвал хакеров "мелкими аферистами". По словам гендиректора госкорпорации, данная информация не соответствует действительности.

Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

Рогозин заверил, что каналы управления космической отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС защищены и изолированы от киберпреступников.

Украинские Telegram-каналы распространили информацию о взломе центров управления Роскосмоса. По их данным, к этому были причастны хакеры группировки Anonymous. В сообщениях упоминалось о том, что госкорпорация потеряла контроль над российскими спутниками.

Ранее мы сообщили, что российские пользователи Netflix и Spotify не смогли оплатить подписку.

Фото: ВК / Дмитрий Рогозин