Рогозин назвал условие, при котором РФ останется в проекте МКС

Россия не станет создавать свою станцию, если США снимут ограничения.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условие для дальнейшего участия России в проекте Международной космической станции. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний в Государственной Думе.

По его словам, РФ может отказаться выходить из проекта МКС только в случае отмены Соединенными Штатами ряда санкций в отношении ракетно-космического центра "Прогресс" и Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС - проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Он подчеркнул, что совместная работа возможна лишь при снятии введеных ограничений, иначе "Роскосмос" начнет разворачивать собственные системы.

Ранее Дмитрий Рогозин назвал скорый полет на Марс "абсолютным абсурдом".

Видео: Youtube/Roscosmos Media