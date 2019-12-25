Роскосмос создаст "кнопку жизни"

Устройство будет передавать через спутники данные месторасположении детей и пожилых людей.

Исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, выступая в "Сколково", что "Роскосмос" хочет создать устройство, которое будет передавать информацию о месторасположении пожилых людей и детей в случае из потери через спутники.

"Мы посмотрели, что на базе нашей перспективной группировки "Марафон", которую мы разрабатываем в рамках программы "Сфера", мы могли бы делать небольшие носимые устройства. Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах", - сказал он.

По его словам, сервис будет называться "Спутниковая кнопка жизни". В будущем "Роскосмос" хочет сделать оператора такой услуги, который будет продавать недорогие носимые устройства за небольшую абонентскую плату.

Александр Блошенко предполагает, что, например, во время походов такими устройствами можно оснащать детей. Передатчик позволит с помощью спутников засечь последнюю точку, где находился человек перед пропажей.

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