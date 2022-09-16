Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара

Глава ВГА Запорожья рассказал, что следует подумать о том, чтобы занять местное население работой.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что возобновление работы местной атомной электростанции обеспечит нормальную жизнь городу Энергодар. Об этом гость рассказал в эфире проекта "Соловьев-Live". Чиновник добавил, что работа ЗАЭС также позволит обеспечить работой семьи специалистов-сотрудников режимного объекта, атомщиков. Известно, что на объекте работает более десяти тысяч человек. По мнению чиновника, речь идет о специалистах узкой направленности, высшего класса.

Запорожская АЭС и сам Энергодар – единое целое, это невозможно отделить, город строился под строительство АЭС. Если реакторы заглушены, то это не просто потеря рабочих мест, заняться нечем, это моногород… Единственное решение для Энергодара – запуск АЭС… Владимир Рогов, глава ВГА Запорожья

Эксперт напомнил о том, что вынужденная остановка реакторов атомной электростанции Запорожья вызвана постоянными обстрелами инфраструктуры и самой АЭС со стороны ВСУ. Рогов полагает, что действия киевского режима создает много сложностей для Энергодара. Глава ВГА пояснил, что как только линия боевых действий будет отодвинута от ЗАЭС, а Запорожье и Днепропетровская область освобождены из-под контроля Киева, то обстрелы ВСУ прекратятся.

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live