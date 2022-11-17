Рогов: украинские войска перебрасывают к Запорожской области на три направления

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о том, что украинские войска по указу командования киевского режима перебрасывают силы к региону на три направления. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам проекта "Соловьев Live". Эксперт объяснил, что разведка региона отслеживает перегруппировку сил противника, а власти Запорожья обладают полным понимание замыслов ВСУ.
Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск.
Владимир Рогов, чиновник
Эксперт отметил, что ВСУ регулярно передислоцирует живую силу, бронированную технику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы реактивных систем залпового огня (РЗО) и артиллерию.
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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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