Рогов сообщил, что взрывы в Запорожье произошли на энергетических объектах

Сведения о пострадавших или жертвах уточняются.

Несколько взрывов, которые были зафиксированы в городе Запорожье, произошли на военных и энергетических объектах. Соответствующее заявление в эфире онлайн-проекта "Соловьев Live" сделал официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее чиновник отметил в собственном Telegram-канале о том, что в Запорожье зафиксировано несколько взрывов. Речь идет о территории, которая контролируется киевским режимом. При этом воздушная тревога в регионе местными властями не объявлялась.

По объектам энергетики и по объектам, используемым режимом Зеленского для ведения боевых действий. Владимир Рогов, эксперт Запорожья

Рогов: украинские спецслужбы ищут "агентов Кремля" в городе Запорожье.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live