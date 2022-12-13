  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рогов сообщил, что взрывы в Запорожье произошли на энергетических объектах

0 0

Сведения о пострадавших или жертвах уточняются.

Несколько взрывов, которые были зафиксированы в городе Запорожье, произошли на военных и энергетических объектах. Соответствующее заявление в эфире онлайн-проекта "Соловьев Live" сделал официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее чиновник отметил в собственном Telegram-канале о том, что в Запорожье зафиксировано несколько взрывов. Речь идет о территории, которая контролируется киевским режимом. При этом воздушная тревога в регионе местными властями не объявлялась.

По объектам энергетики и по объектам, используемым режимом Зеленского для ведения боевых действий.

Владимир Рогов, эксперт Запорожья

Рогов: украинские спецслужбы ищут "агентов Кремля" в городе Запорожье.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: взрыв, владимир рогов, запорожская область, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии