Рогов: украинские спецслужбы ищут "агентов Кремля" в городе Запорожье

Эксперт оценил попытки Киева запугать мирное население в регионе.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о том, что украинские спецслужбы ищут "агентов Кремля" в городах Запорожской области. Соответствующей информацией эксперт поделился с журналистами проекта "Соловьев Live". Гость эфира пояснил, что представители киевского режима устраивают массовые облавы в отношении мирного населения в рамках своих поисков пророссийски настроенных граждан. По мнению Рогова, украинские власти таким образом пытаются запугать население региона. Специалист считает, что Киев не понимает, что люди уже устали бояться.

На протяжении примерно четырех дней идут массовые облавы, задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014-2016 годов. Среди задержанных есть отставные офицеры ВСУ. Люди задавали вопросы, почему началась война еще в 2014 году. Эти люди все задержаны и объявлены агентами Кремля. Владимир Рогов, эксперт

Рогов: ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, погибли три человека. Массовые облавы со стороны Украины в Запорожье продолжаются уже четыре дня. Были задержаны несколько десятков человек, которые лайкали посты или сами публиковали неподходящую информацию для киевского режима

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live