Рогов: ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, погибли три человека

На территории Запорожской области ракета украинской системы противовоздушной обороны упала на многоэтажный дом. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт заметил, что инцидент зафиксирован в ночное время. ВСУ смогли сбить одну из ракет, которая ранее была запущена по военным объектам Украины. В результате два снаряда приземлились на жилое здание. Повреждения получили три этажа дома и около десяти квартир. Специалист добавил, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под образовавшихся завалов тела трех жертв. Еще три человека были госпитализированы в больницу с травмами. Экстренным ведомствам пока что удалось помочь 11 пострадавшим, среди них одна беременная женщина.
Рогов: ВСУ перебрасывают силы на границу с Приднестровьем.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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