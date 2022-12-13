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Рогов: ВСУ перебрасывают силы на границу с Приднестровьем
Сегодня, 20:13
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Рогов: ВСУ перебрасывают силы на границу с Приднестровьем

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По информации члена главного совета администрации Запорожской области, соответствующий приказ отдал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о переброске подразделений ВСУ к границам Приднестровья. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
По словам Рогова, украинские войска постепенно подходят к границам Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Как подчеркнул собеседник издания, действия ВСУ в перспективе могут привести к расширению границ СВО должны до Одессы.

Ранее мы сообщили о том, что на Купянском направлении уничтожено 6 украинских ДРГ.

Фото: Одноклассники / Вести Live

Теги: политика, сво
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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