За последние сутки ВС РФ уничтожили 6 иверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении (Харьковская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 февраля.
Ликвидация ДРГ прошла у населённых пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное.
Кроме того, артиллерия "Западной" группировки войск поразила украинские подразделения в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР), а также Масютовка и Кисловка (Харьковская область).
Ранее в ЧВК "Вагнер" заявили, что многие погибшие под Артемовском бойцы ВСУ были выходцами с Западной Украины.
Видео: Минобороны РФ
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