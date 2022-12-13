Минобороны РФ: на Купянском направлении уничтожено 6 украинских ДРГ

Кроме того, артиллерия "Западной" группировки войск поразила подразделения ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

За последние сутки ВС РФ уничтожили 6 иверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении (Харьковская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 февраля.

Ликвидация ДРГ прошла у населённых пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное.

Кроме того, артиллерия "Западной" группировки войск поразила украинские подразделения в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР), а также Масютовка и Кисловка (Харьковская область).

Ранее в ЧВК "Вагнер" заявили, что многие погибшие под Артемовском бойцы ВСУ были выходцами с Западной Украины.

Видео: Минобороны РФ