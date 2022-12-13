Также сообщается, что в рядах украинской армии немного служащих с реальным опытом боевых действий.

Основная часть представителей ВСУ, которые погибли или были взяты в плен при боях в южной части Артемовска, являются выходцами из Западной Украины. Об этом сообщил источник РИА Новости из ЧВК "Вагнер".

Участник спецоперации подчеркнул, что, судя по пропискам, погибшие бойцы проживали в Киевской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Также он уточнил, что на поле боя редко встречаются солдаты СВУ с реальным опытом. Многие мобилизованные из западных регионов Украины ранее не участвовали в боевых действиях.

Видео: РИА Новости