Основная часть представителей ВСУ, которые погибли или были взяты в плен при боях в южной части Артемовска, являются выходцами из Западной Украины. Об этом сообщил источник РИА Новости из ЧВК "Вагнер".
Участник спецоперации подчеркнул, что, судя по пропискам, погибшие бойцы проживали в Киевской, Ивано-Франковской, Львовской областях.
Также он уточнил, что на поле боя редко встречаются солдаты СВУ с реальным опытом. Многие мобилизованные из западных регионов Украины ранее не участвовали в боевых действиях.
Видео: РИА Новости
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