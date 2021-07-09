Родственники первой леди Парагвая погибли при обрушении дома во Флориде

Спасатели нашли тела сестры первой леди Парагвая, ее супруга и сына.

Родственники первой леди Парагвая погибли при обрушении дома в городе Серфсайд американского штата Флорида. Об этом рассказал глава полиции южноафриканской республики. Эуклидес Асеведо уточнил, что под обломками конструкции многоэтажного жилого здания найдено тело сестры Сильваны Лопес Морейры де Абдо.

Подтверждено обнаружение тел Софии Лопес Морейры, Луиса Петенхиля и их младшего сына. Эуклидес Асеведо, глава МВД Парагвая

Известно, что кроме сестры первой леди Парагвая, ее мужа и их общего сына в квартире должны были находиться еще две девочки (дочери). Спасатели продолжают поиски тел. Напомним, что после обрушения дома во Флориде первая леди Парагвая направилась в США, чтобы контролировать ход работ по поиску выживших с места событий.

Власти Флориды допустили, что при обрушении жилого дома погибло до 140 человек.

Видео: Facebook / ABC Digital