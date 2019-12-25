Родственники Колесниковой обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении

Правоохранители приняли заявление и начали поиск.

Родственники лидера оппозиции Марии Колесниковой обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Об инциденте стало известно в понедельник утром. Стражи порядка получили видео с предположительным задержанием оппозиционерки. Оно было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина. На ролике видно, как неизвестные сажают человека в микроавтобус. Похищение состоялось в 10:02 около здания Национального художественного музея Белоруссии.

Напомним, что белорусская оппозиция не согласна с итогами выборов президента. Неравнодушные политики создали Координационный совет (КС) по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила уголовные дела. В ведомстве подчеркнули, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Колесникова озвучила главную цель оппозиции Белоруссии.