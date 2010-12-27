Родители 12-летней девочки, пострадавшей в Турции, отказались перевозить ее в Петербург

Отказ от транспортировки уже подписан.

В понедельник, 26 августа, стало известно о том, что родители 12-летней петербурженки, которая была госпитализирована в Турции после несчастного случая в бассейне, решили не перевозить ее в Петербург. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Родители пострадавшей решили оставить ребенка под присмотром турецких врачей, пока ее состояние не улучшится. В данный момент медики из Турции и Петербурга пристально наблюдают за ней. Известно, что родители уже подписали отказ от транспортировки.

Напомним, что что руку юной петербурженки засосало в трубу во время купания в бассейне одного из отелей курортного города Бодрум. Спасателям пришлось сломать трубу, чтобы достать ребенка. Девочка наглоталась воды и получила травмы.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный поможет девочке, пострадавшей на отдыхе в Турции.

Фото:pixabay